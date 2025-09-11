Около 100 СМИ и организаций призвали США не ограничивать визы для журналистов

Авторы письма предупредили, что это нанесет ущерб положению Соединенных Штатов в мире

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Около 100 СМИ из разных стран мира направили президенту США коллективное обращение с просьбой отказаться от сокращения срока действия виз для иностранных журналистов. Об этом сообщило Agence France-Presse, которое также подписало это обращение.

Среди подписантов есть и другие крупные СМИ, такие как немецкий телеканал ZDF, британская вещательная корпорация Би-би-си, агентство Associated Press, французский холдинг France Télévisions, а также ряд журналистских организаций, включая "Репортеров без границ" (RSF) и "Международную федерацию журналистов" (FIJ). В своем послании они подчеркивают, что многолетнее пребывание работников СМИ на территории страны позволяет им лучше погрузиться в ее проблемы и понять особенности, чтобы обеспечить качественное освещение событий. Также они считают, что падение качества их собственной информации даст преимущество "конкурирующим державам".

"Это нанесет ущерб положению США в мире", - предупреждают авторы письма.

В конце августа Министерство внутренней безопасности США предложило изменить правила выдачи виз иностранным журналистам, студентам и лицам, прибывающим по программам обмена, ограничив их нахождение в стране фиксированным сроком. Для граждан Китая он может составить 90 дней. Для остальных, как пишет AFP, срок пребывания на американской территории хотят ограничить 240 днями, по истечении которых можно будет продлить действие визы на такой же срок.