НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Новые амбулатории открылись в девяти населенных пунктах Кабардино-Балкарии (КБР). Также в столице региона и городе Тереке заработали обновленные детские поликлиники, сообщили в Минздраве КБР.

"Новые медицинские организации открылись в селениях Светловодское, Кенже, Белая Речка, Красносельское, Яникой, Куба-Таба, Дейское, Нижний Черек, Старый Черек. Они возведены взамен старых аварийных зданий. Также заработали обновленные поликлиники Республиканского детского клинического многопрофильного центра на ул. Королева в Нальчике и детская поликлиника в городе Тереке", - пояснили в Министерстве здравоохранения КБР.

Обновлены не только сами здания медорганизаций, но и материально-техническая база. Строительство велось в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Соцобъекты построены с учетом новой модели и должны обеспечить более эффективное и качественное медобслуживание жителей, а также улучшить доступность, отмечают в ведомстве.

К примеру, для детской поликлиники в Тереке, обслуживающей около 12 тыс. детей, это был первый капитальный ремонт за последние 69 лет.