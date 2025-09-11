Президент России направил приветствие участникам, гостям и организаторам Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского, отметив растущий интерес молодого поколения к истории страны, к ее корням и истокам.

"Отрадно, что инициатива проведения игр получила широкую поддержку, и сегодня они вновь объединяют в Санкт-Петербурге участников из многих регионов России и зарубежных стран. <…> И конечно, такие значимые, востребованные проекты укрепляют связь времен и поколений, свидетельствуют об искреннем, растущем интересе молодежи к родной истории, к нашим корням и истокам", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что соревнования, посвященные памяти князя Александра Невского, приобщают молодых людей к традиционным нравственным идеалам и ценностям, а также продвигают здоровый, активный образ жизни.

Путин выразил уверенность, что игры, которые проводит Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта, станут большим и по-настоящему праздничным событием и надолго запомнятся своей особой, вдохновляющей атмосферой. Президент пожелал участникам, гостям и организаторам игр успехов, самых ярких и позитивных впечатлений.

Спортивные игры благоверного князя Александра Невского проводятся уже в третий раз, однако впервые получили статус международных. В них принимают участие более 2 500 юных спортсменов из 74 регионов России, также соревнования посетили спортсмены из Белоруссии, Индонезии, Казахстана, КНДР, Сербии, Таджикистана.