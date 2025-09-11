В Мелитополе в начальной школе №24 полностью отремонтированы восемь классов, губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Запорожской области намерены в 2026 году провести капитальный ремонт в 16 общеобразовательных школах региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Всего в Запорожской области на следующий год запланирован ремонт 16 образовательных учреждений. Мы системно подходим к этому вопросу", - написал он в своем Telegram-канале по итогам посещения начальной школы №24 города Мелитополя.

"В корпусе для младших школьников полностью отремонтированы восемь классов. Они оснащены всем необходимым, и ребята уже учатся в новых, современных классах. <...> Впереди у нас завершение ремонта общеобразовательной школы № 24", - добавил Балицкий. Он отметил, что всего в школе 619 учеников, а ее ремонт ведется в рамках федеральной программы капремонта образовательных учреждений.

Ранее заместитель председателя правительства Запорожской области Александр Зинченко сообщил, что к 1 сентября после капитального ремонта откроют три школы, еще в восьми учебных заведениях его завершат до конца 2025 года.