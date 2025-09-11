В Екатеринбурге открылась третья по площади в России киберспортивная арена

Ее площадь составляет 3 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая за пределами Москвы и Санкт-Петербурга киберспортивная "Маяк арена" открылась в Екатеринбурге, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Площадь объекта составляет 3 тыс. кв. м, а вместимость - до 200 человек.

"Первая в Свердловской области профессиональная площадка для киберспорта открыта в Екатеринбурге! Это крупнейшая арена в стране за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Площадь "Маяк арены" составляет три тысячи квадратных метров, а вместимость - до 200 человек", - написал Паслер.

Арена оснащена высокотехнологичным оборудованием и передовыми игровыми технологиями, на площадке также организована сцена с большим экраном. "Здесь можно не только проводить турниры, но и эффективно тренироваться, общаться с единомышленниками, пробовать себя в разных дисциплинах и специальностях", - отметил Паслер.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что киберспортивная арена в Екатеринбурге одновременно сможет принимать порядка 400 игроков. Помимо киберспортивных соревнований, на ней будут проходить квизы, мастер-классы и другие физкультурно-спортивные мероприятия. В день открытия объекта был дан старт соревнованиям среди екатеринбургских школьников, а в конце октября на арене пройдут первые крупные соревнования, добавил врио главы региона.

Киберспорт и фиджитал-спорт - активно развивающиеся направления в Свердловской области. Ранее в региональном министерстве физической культуры и спорта сообщали ТАСС, что общая численность занимающихся компьютерным спортом в регионе составляет 984 человека, 95 из них - женщины. Всего подготовкой киберспортсменов региона занимается более 100 организаций, за последние 3 года было проведено более 20 соревнований по фиджитал-спорту. Региональные власти также обсуждают возможность проведения тренировок по Dota 2 для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата с привлечением профессионального киберспортсмена Алана Satanic Галлямова.