Губернатор Вадим Шумков подчеркнул, что важным фактором для повышения демографических показателей в регионе остаются программы, направленные на воспитание молодого поколения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 7 тыс. семей воспользуются специальной программой "Русская мечта" в Курганской области к 2030 году. В рамках программы семья может получить субсидии до 1 млн рублей на покупку или строительство дома, также регион субсидирует взносы по ипотеке на квартиру, сообщил на VI Форуме социальных инноваций регионов губернатор Вадим Шумков.

"В регионе реализуется проект под названием "Русская мечта", в рамках которого мы без торгов передаем людям землю от 20 соток до гектара и финансируем первый взнос по ипотеке на квартиру, а также миллион рублей выдаем на строительство или приобретение нового дома. <…> Уже более 3,2 тыс. семей воспользовались программой. Мы полагаем, что в 2030 году количество семей [воспользовавшихся программой] будет более 7 тыс.", - сказал он.

Кроме того, Шумков подчеркнул, что важным фактором для повышения демографических показателей в регионе остаются программы, направленные на воспитание молодого поколения. "Мы огромное внимание уделяем этому направлению работы, а с учетом того, что православие сформировало наш национальный культурный код, менталитет, основу государственности, мы делаем это вместе с Русской православной церковью. В регионе проходит много мероприятий, возвращающих к нашим традициям, к историческим корням, и мы считаем, что это тоже является оздоровлением нашего общества", - сказал он.

В сопроводительной презентации Шумкова также указано, что базовыми ценностями демографического роста в регионе считают веру, традиции и "дом на своей земле". "Сегодня в Курганской области коэффициент рождаемости выше среднероссийского. Разумеется, мы сосредоточились на реализации мер экономического и инфраструктурного развития в регионе, и нам удалось добиться неплохих результатов", - подчеркнул губернатор.