Выпускников программы для бойцов СВО трудоустроят в органах власти Ставрополья

Их обучение завершится до конца 2025 года

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Около 40 выпускников региональной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции трудоустроят в органах власти на Ставрополье. Обучение завершится до конца 2025 года, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Проходят обучение около 40 участников и ветеранов спецоперации. Их обучение должно завершиться до конца года, по результатам которого они будут трудоустроены в муниципальные или краевые органы власти. В рамках обучения участники программы осваивают финансовый анализ, бюджетное планирование, государственное и муниципальное управление и другие направления. Теория чередуется со стажировкой в органах власти", - говорится в сообщении.

Во время прямой линии 11 сентября губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что в крае создана комплексная система поддержки бойцов СВО. Меры поддержки корректируются в соответствии с запросами самих военнослужащих и членов их семей.

"Наша кадровая программа "Герои Ставрополья" является продолжением президентской инициативы "Время героев". Сейчас они проходят обучение, стажируются при поддержке министров, глав территорий. Уверен, что их качества пригодятся в мирной жизни", - отметил Владимиров.

По данным правительства края, также более 60 участников и ветеранов СВО стали кандидатами в депутаты на выборах в органы местного самоуправления.