ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Участие в финальных соревнованиях чемпионата высоких технологий, которые пройдут в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября, примут 15 тыс. человек. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В этом году участие в региональном этапе чемпионата приняли более 2,3 тыс. человек из 52 регионов России. В финал вышли 144 лучших из лучших - студенты колледжей и техникумов, а также старшеклассники. Ожидаем, что всего в мероприятиях финала чемпионата примут участие 15 тыс. человек", - отметил вице-премьер.

В финал чемпионата прошли 119 студентов колледжей и техникумов, а также 25 школьников из 41 региона страны. "Благодаря таким проектам, как чемпионат высоких технологий, мы можем работать на опережение: оперативно обновлять образовательные стандарты и программы, чтобы подготовка в колледжах и техникумах соответствовала духу времени и шла в ногу с современными технологиями. <..> Именно такие соревнования дают мощный импульс развитию современной системы СПО", - приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Соревновательная программа будет организована по 15 инновационным компетенциям, объединенным по пяти блокам: "Технологии беспилотных систем", "Производство и инженерные технологии", "Технологии медицины", "Сельское хозяйство и аграрные технологии" и "Информационные и коммуникационные технологии".

"Мы видим свою ключевую задачу в обеспечении опережающего развития проекта, расширении партнерского взаимодействия с ведущими российскими компаниями, формировании перечня инновационных компетенций, отвечающих запросам экономики страны", - цитирует пресс-служба слова ректора Института развития профессионального образования Сергея Кожевникова.

Мероприятия чемпионата включают не только соревновательную, но и деловую программу, а также серию профориентационных активностей для школьников. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".