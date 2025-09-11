Ассамблея творчества на Соловках проходит с 7 по 14 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Фильм "Соловецкое чудо" о событиях Крымской войны 1853-56 г. г. на Белом море и Соловецких островах представили на Соловках, показ прошел в рамках Ассамблеи творчества "Берег надежды". Как отметил ТАСС кинорежиссер и телеведущий Михаил Довженко, это не самый известный эпизод Крымской войны.

"Фильм "Соловецкое чудо" про нападение англичан [на Соловки] во время Крымской войны. <...> Военные действия в рамках этих событий происходили, в том числе и на Соловках", - сказал Довженко.

Летом 1854 года назад английские военные пароходы "Бриск" и "Миранда", вооруженные 60 пушками, атаковали Соловецкий монастырь. Монастырь выдержал девятичасовую бомбардировку, гарнизон, состоявший из монахов, паломников и небольшого числа солдат, 18-20 июля отразил атаку двух фрегатов, повредив при этом один из кораблей противника. Монахи сочли, что это одно из ниспосланных им чудес.

Для детей на Соловках Довженко представил картину "Бермудский треугольник Белого моря". 7 июня 1749 года в Белом море затонул 54-пушечный линкор "Варахаил". В этой истории много загадок. Как вышло, что построенный по самым современным технологиям своего времени корабль затонул в первый же день плавания? Как все это могло приключиться под руководством такого опытного и знаменитого капитана как Мартын Петрович Шпанберг? Об этом рассказывается в фильме.

"Мы снимали программу о затонувшем корабле и рассчитывали найти один корабль, но когда увидели снимки из космоса, там было несколько сотен кораблей в этом странном месте, где можно наблюдать дрейфующие мели. В настоящее-то время сложно выходить в море, а в то время было дико сложно делать. Наугад люди шли, и многие там тонули", - рассказал режиссер.

Ассамблея творчества на Соловках проходит с 7 по 14 сентября, она включает симпозиум современного искусства "Арт-белое" и арт-пленэр "Золотой сентябрь". В них участвуют художники из Москвы, Архангельска, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Крыма и других регионов, а также писатели, журналисты, кинематографисты.