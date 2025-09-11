Процедура голосования проходит в соответствии с требованиями безопасности в условиях КТО и не предполагает задействование специальных воинских подразделений, сообщили в региональном оперштабе

КУРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Курской области опровергли информацию о том, что избирательные участки в регионе будут охраняться подразделениями спецназа "Ахмат". Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"Указанная информация не соответствует действительности. Процедура голосования в Курской области проходит в полном соответствии с требованиями безопасности в условиях КТО и не предполагает задействование специальных воинских подразделений", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, в соцсетях распространяется сгенерированный нейросетями видеоролик, на котором генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявляет, что избирательные участки в области будут охраняться подразделениями спецназа "Ахмат". Все участки взяты под круглосуточную охрану сотрудниками правоохранительных органов. "Призываем курян не поддаваться на провокации врага и проверять достоверность публикуемой в социальных сетях информации", - подчеркнули в оперштабе.