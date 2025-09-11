Улицы Махачкалы подтопило из-за дождя

В городе проводят очистку селезащитных сооружений

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько улиц в Махачкале подтопило из-за ливневого дождя, передает корреспондент ТАСС. Подтопленными из-за непогоды оказались улицы Акушинского, Магомедтагирова, Петра Первого и другие.

В социальных сетях жители региона также сообщают о подтоплениях улиц в Дербенте и Каспийске.

По данным администрации Дербента, в городе проводится очистка селезащитных сооружений, принимаются меры по предотвращению схода грязевых потоков. Специализированная техника проводит откачку с улиц города и частных подвалов.

Ранее синоптики прогнозировали в Дагестане сильный дождь, град, ветер до 20 м/с, подъем уровня рек и сход селей.