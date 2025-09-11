В Петербурге состоится крестный ход в День перенесения мощей Александра Невского

В праздничных торжествах впервые примут участие молодые спортсмены, сообщили в городской митрополии Русской православной церкви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Большой крестный ход с Казанской иконой Божией Матери пройдет по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского - небесного покровителя Северной столицы. В праздничных торжествах 12 сентября впервые примут участие молодые спортсмены - участники Международных спортивных игр Александра Невского, которые город принимает в эти дни, сообщила Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви.

"В шествии примут участие духовенство Санкт-Петербургской митрополии, представители православных приходов Санкт-Петербурга и области, учащиеся духовных школ, православные братства, преподаватели и курсанты военных вузов, верующие горожане, паломники из других регионов России. В память о том, что последнюю часть пути в 1724 году ковчег с мощами святого князя Александра Невского проделал по воде, состоится водный крестный ход из крепости Орешек до Александро-Невской лавры", - рассказали в митрополии.

Программа празднования в Петербурге начнется с Божественной литургии в храме Воскресения Христова (Спасе на Крови) для юных спортсменов - участников Международных спортивных игр Александра Невского. Также состоятся божественная литургия в Казанском кафедральном соборе и поздняя божественная литургия в Александро-Невской церкви Александро-Невской лавры, где находится серебряная гробница с мощами благоверного князя Александра Невского. Богослужение в храме обители возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Общегородской крестный ход начнется в 11:00 мск. Участники пройдут от Казанского собора к площади Александра Невского. В 11:50 мск также состоится малый крестный ход с мощами святого князя из лавры на площадь Александра Невского.

В полдень на площади Александра Невского пройдут молебен и возложение цветов к памятнику князя Александра Невского. Позднее, в 16:00 мск, состоится вручение премии правительства Санкт-Петербурга "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского". В лавре будет организована концертная программа.

Кроме того, мероприятия в честь праздника пройдут в Шлиссельбурге и крепости Орешек. Ранним утром, в 07:00 мск, начнется божественная литургия в Благовещенском соборе. После пройдет молебен в крепости Орешек у мемориального знака в память о пребывании мощей святого князя Александра Невского в крепостном Иоанно-Предтеченском храме в 1723-1724 годах. В 10:00 мск состоится водный крестный ход на катамаране до площади Александра Невского. По прибытии в Петербург его участники присоединятся к городским торжествам. Программу в крепости Орешек завершит концерт классической музыки под открытым небом, на котором будет исполнена кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" и произведения Петра Чайковского.

"Имя Александра Невского - это то, что связывает поколения и исторические эпохи. И сегодня, когда мы общаемся с бойцами, которые защищают наше Отечество, интересы нашей страны, мы видим, что имя святого благоверного князя сопровождает их ратные подвиги. Так называют боевые машины, боевые подразделения, и для нас это принципиально важно - это происходит абсолютно искренне", - сказал на пресс-конференции в преддверии праздника председатель городского комитета по культуре Федор Болтин.

О празднике

12 сентября 1724 года по приказу императора Петра Великого мощи святого князя Александра были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург. Событие приурочили к празднованию годовщины Ништадтского мира. Крестный ход в честь небесного покровителя Санкт-Петербурга был учрежден императрицей Елизаветой Петровной в 1743 году, упразднен после революционных событий и вновь возрожден в 2013 году.

На протяжении трех столетий князя Александра Невского почитают как небесного покровителя Санкт-Петербурга, а день, когда в город были перенесены его мощи, стал церковно-государственным праздником.

Среди русских святых князь занимает особое место как небесный покровитель русского воинства, защитник веры и Отечества.