МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Школа креативных индустрий, где дети будут осваивать 3D-графику и интерактивные цифровые технологии, открылась в Костроме, это первая школа такого направления в регионе. Об этом в телеграм-канале сообщил 11 сентября губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Четыре студии - четыре современных образовательных трека. Фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн и AR/VR-технологии. В Костроме открыта школа креативных индустрий, где дети будут осваивать профессии двадцать первого века", - написал губернатор.

Школа креативных индустрий создана на базе детской художественной школы №2 в быстро растущем Заволжском районе Костромы. В первый год обучения дети будут посещать все площадки - студии фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики, студию дизайна и студию интерактивных цифровых технологий VR/AR/MR. На второй год обучения необходимо будет выбрать одно направление. Программа школы креативных индустрий сформирована таким образом, чтобы работы учеников имели практическое применение.

В 2023 году в Костроме на базе музыкального колледжа была открыта школа креативных индустрий по направлениям "Звукорежиссура", "Фото- и видеопроизводство" и "Дизайн".