Лантратова попросила кабмин увеличить финансирование надбавок для пожарных

Депутат отметила, что общая сумма выплат не может превышать 20% оклада в месяц

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить финансирование надбавок пожарным за участие в тушении пожаров. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность предусмотреть соответствующие расходы федерального бюджета на указанные цели в проекте федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - написала парламентарий.

Ранее Лантратова обратилась к главе МЧС России Александру Куренкову с предложением внести изменения в порядок начисления надбавки за участие в тушении пожаров, закрепленного постановлением правительства РФ № 81 от 4 февраля 2013 года. Так, предлагалось отменить установленный лимит в 20% должностного оклада и внедрить прогрессивную шкалу начислений, учитывающую как категорию сложности пожара, так и количество дней участия в тушении в пределах месяца.

Согласно действующей редакции постановления, сотрудникам противопожарной службы устанавливается надбавка в размере 2% должностного оклада за каждый день участия в тушении пожаров 3-й и более высокой категории сложности. При этом, отмечает депутат, общая сумма выплат не может превышать 20% оклада в месяц. "Такая конструкция не отражает фактический объем трудозатрат и степень риска, связанных с выполнением служебных обязанностей в условиях повышенной опасности, и требует корректировки", - добавила она.

По словам Лантратовой, в МЧС концептуально поддержали ее инициативу и указали на необходимость выделения дополнительных бюджетных ассигнований. "По расчетам МЧС России, совокупный объем средств федерального бюджета, необходимый для реализации данной инициативы, составит: в 2026 году - 15,3 млрд рублей, в 2027 году - 15,9 млрд рублей, в 2028 году - 16,5 млрд рублей", - подчеркнула она.