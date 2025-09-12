Согласно действующему законодательству, если женщина беременеет во время отпуска по уходу за ребенком, ей предоставляется право выбора одного из двух пособий

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий возможность одновременной выплаты женщинам двух пособий - по беременности и родам, а также по уходу за ребенком - в случае повторной беременности в период декретного отпуска. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статью 10 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Так, в случае наступления нового отпуска по беременности и родам во время действия отпуска по уходу за ребенком предлагается сохранять право на оба пособия одновременно - без необходимости делать выбор.

Согласно действующему законодательству, если женщина беременеет во время отпуска по уходу за ребенком, ей предоставляется право выбора одного из двух пособий. Как правило, выбирается выплата по беременности и родам, которая начисляется в размере 100% среднего заработка. В этом случае отпуск по уходу за первым ребенком считается прерванным, и соответствующее ежемесячное пособие больше не выплачиваться.

"Конечно же, прекрасно два раза подряд обрести счастье материнства. Но при этом полный абсурд, что молодых мам зачем-то заставляют делать выбор, какое пособие им оставлять за собой - по уходу за первенцем или по беременности и родам второго ребенка", - отметил Слуцкий в беседе с ТАСС.