В здании обновили инженерные сети и фасад, сообщили в краевом правительстве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Школу в поселке Сокоч на Камчатке капитально отремонтировали в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Модернизированы инженерные сети и фасад здания. В учебные кабинеты закупили новые шкафы, парты, учительские столы, а также интерактивную доску для первого класса. Дизайн школы был разработан в рамках проекта "Школа мечты". Начикинская школа заняла второе место среди пяти школ-участниц по качеству представленного дизайна. Дизайн был создан Камчатским политехническим техникумом", - говорится в сообщении.

Всего в школе обучаются свыше 100 учеников. Капитальный ремонт Начикинской средней школы выполнен в рамках национального проекта "Молодежь и дети".