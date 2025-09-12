Открытие аэропорта в Краснодаре может увеличить турпоток на Черноморье

Число отдыхающих может вырасти на 1-2 млн человек в год, сообщила заместитель гендиректора курорта "Лучи" Ольга Нарт

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Турпоток на черноморские курорты может увеличиться на 1-2 млн человек в год с открытием аэропорта в Краснодаре. Перераспределение нагрузки между воздушными гаванями региона позволит нарастить количество рейсов и сделать перелеты более доступными, сообщила ТАСС заместитель генерального директора курорта "Лучи" Ольга Нарт.

"Благодаря открытию аэропорта в Краснодаре рост турпотока на черноморские курорты может увеличиться на 1-2 млн человек в год. Новый аэропорт в связке с уже действующим аэропортом Геленджика обеспечивает удобный доступ практически ко всем популярным направлениям региона. Перераспределение нагрузки с аэропорта Сочи на аэропорт Геленджика и Краснодара приведет к существенному увеличению количества рейсов, оптимизации логистики и, вероятно, к снижению стоимости авиабилетов", - сказала она.

По ее словам, ранее туристы сталкивались с проблемой длительной дороги: путь через аэропорт Сочи до курортов Черноморского побережья мог занимать до 10 часов. Теперь же дорога до Анапы сократится до двух часов, что станет решающим фактором при выборе места отдыха для многих путешественников. "За счет экономии времени в пути увеличится и средняя продолжительность пребывания на курортах. В связи с чем Анапа и Геленджик ожидают значительный прирост туристов. Это станет толчком для развития гостиничного бизнеса, ресторанов и сервисов", - сказала Нарт.

Это, как отметила эксперт, даст толчок развитию гостиничного бизнеса, ресторанов, винодельческих и кулинарных маршрутов, а также станет стимулом для инвестиций в инфраструктуру.

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Авиационная гавань не обслуживала самолеты с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности.