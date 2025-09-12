Этот симптом обычно связан с развитием недостаточности кровообращения, рассказал доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Наиболее часто одышка как симптом встречается у людей с сердечными патологиями и обычно связана с развитием недостаточности кровообращения. Об этом рассказал ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов.

"Одышка как грозный симптом патологии встречается при разных заболеваниях, но причины появления этого тягостного дыхания чаще всего связаны с падением уровня кислорода в крови, то есть гипоксией. Так, одышка будет мучить человека, страдающего анемией, заболеваниями легких (например, пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз) или поражением сосудов (например, тромбоэмболия легочной артерии). И все же чаще всего люди, жалующиеся на одышку, страдают сердечной патологией", - рассказал специалист.

По его словам, чаще всего одышка пациентов с сердечными патологиями связана с развитием недостаточности кровообращения, когда жидкость скапливается в легких или в плевральной полости и препятствует нормальному газообмену. При этом одышка может возникнуть и при совершенно здоровых легких - как один из атипических вариантов стенокардии, когда сердце сигнализирует о недостатке крови, притекающей к миокарду, не болями в груди, а одышкой, возникающей или усиливающейся при физической нагрузке и проходящей или ослабевающей в покое.

"Одышка может быть чем-то не страшным, а может быть проявлением очень серьезного заболевания, и при внезапном или неожиданном возникновении/нарастании одышки лучше сразу обратиться за медицинской помощью", - подчеркнул Евдокимов.