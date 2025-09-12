В Новосибирске планируют открыть первое в РФ представительство вуза КНДР

Сейчас идет поиск необходимого помещения, сообщил ректор НГУ Михаил Федорук

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Первое в России представительство вуза КНДР - крупнейшего в стране Университета имени Ким Ир Сена (Пхеньян) планируется открыть в течение 2025-2026 гг. в новосибирском Академгородке. Сейчас идет поиск необходимого помещения, сообщил ТАСС ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с этим университетом. <...> Думаю, что в новом корпусе поточных аудиторий мы найдем [помещение]", - сказал он.

Ректор пояснил, что открытие представительства позволит вузам развивать более интенсивное взаимодействие, в частности академическую мобильность студентов и преподавателей. В планах - обмен студентами. Федорук не исключил возможность организации системы двойных дипломов для обучающихся. "При условии, что лучшие студенты университета Ким Ир Сена как минимум год будут учиться у нас", - добавил он.

Делегация из КНДР зимой посетила Новосибирскую область. Была достигнута договоренность, что в КНДР будет найдена школа-партнер для Специального учебного научного центра НГУ (Физико-математической школы). Это позволит совместно готовить северокорейских школьников для поступления в Новосибирский государственный университет.