МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены ночью в четырех аэропортах, в том числе в петербургском Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Иваново (Южный), Псков, Пулково, Ярославль (Туношна). В ночные часы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области повлияли на возможность использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него, из-за чего в калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки расписания.