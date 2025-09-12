"Народный фронт" предложил верифицировать частные спортклубы

Это необходимо для защиты детей и родителей, отметила руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Отсутствие у частных спортивных клубов обязательной образовательной лицензии ограничивает их воспитанников: они не могут официально участвовать в соревнованиях и получать спортивные разряды. Как заявила ТАСС руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова, для защиты интересов детей и родителей такие клубы должны пройти верификацию и аккредитацию.

По мнению Поздняковой, регулирование деятельности частных спортивных клубов нуждается в совершенствовании. По данным онлайн-мониторинга Народного фронта, запущенного с 31 июля и охватившего 17 тыс. участников, почти 30% детей занимаются в частных секциях. Основными причинами называются отсутствие бюджетных организаций по месту проживания (45%), полное отсутствие спортивных учреждений (26%) и более высокая мотивация и профессионализм тренеров в частных клубах (21%).

"Отсутствие у таких учреждений обязательства получать образовательные лицензии приводит к серьезным ограничениям для их воспитанников: дети не могут официально участвовать в соревнованиях и получать спортивные разряды, а родители вынуждены отдавать их на свой страх и риск. Нужно ввести верификацию и аккредитацию частных спортивных клубов через создание специального перечня организаций, соответствующих установленным критериям", - считает Позднякова.

По мнению Поздняковой, необходимо ввести условную аккредитацию клубов, прозрачный механизм проверки их соответствия требованиям, систему рассмотрения жалоб, а также обеспечить детям участие в соревнованиях и получение спортивных разрядов. "Эти меры позволят добросовестным клубам защититься от недобросовестных конкурентов, а гражданам выбирать организацию для занятий из числа соответствующих определенным критериям", - отметила Позднякова, добавив, что все эти предложения она озвучила на рабочем совещании экспертного сообщества по подготовке заседания комиссии Государственного совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт".