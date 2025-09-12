В аэропорту Пулково отменили или задержали более 30 рейсов

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Вылет свыше 30 рейсов задержан или отменен в петербургском аэропорту Пулково. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно информации на табло, задерживается вылет самолетов в Челябинск, Пермь, Стамбул, Новый Уренгой, Тбилиси, Шарм-эш-Шейх, Сочи, Батуми, Тюмень, Саратов, Нижнекамск, Калининград, Махачкалу, Владикавказ и Бухару, а также четыре рейса в Анталью. Отменены рейсы в Душанбе, Архангельск, два рейса в Стамбул и восемь - в Москву.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщали, что в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Telegram-канале воздушной гавани предупреждали о возможной корректировке расписания рейсов.