Секретарь генсовета "Единой России" и первый зампред Совета Федерации также отметил, что в республике восстановлено множество жилых и социальных объектов

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Жители ДНР доверяют власти, в том числе региональной, что отражает отношение людей к позитивным изменениям за три года ДНР в составе РФ, сообщил ТАСС секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев во время рабочей поездки в регион.

"Я думаю, что главное достижение в регионе - это то доверие людей, которое сегодня есть к нашему президенту и то доверие людей, которое есть сегодня в целом к власти, в том числе и региональной, к тому, что вокруг происходит", - ответил Якушев на вопрос о главных достижениях за почти три года со дня воссоединения ДНР в составе РФ.

Он добавил, что в республике восстановлено множество жилых и социальных объектов, автомобильных дорог. "Но самое главное - это самочувствие людей", - подчеркнул собеседник агентства.

В среду Якушев сообщил ТАСС, что жители ДНР видят улучшения в республике и уверены в своем будущем. По его словам, об этом говорят социологические опросы.