Уполномоченный по защите прав предпринимателей города Илья Пестерников отметил, что в бархатный сезон также ожидается большое количество гостей

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Прошедший летний туристический сезон для Севастополя был успешным. По предварительным оценкам, показатели даже выше, чем в годы с авиасообщением, заявил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников.

"Сейчас мы можем лишь субъективно оценить туристический сезон в Севастополе, однако, основываясь на ряде наблюдений, можно сделать выводы о его успешности. Количество туристов, прибывающих в Крым, значительные пробки на въездах на полуостров, отсутствие свободных мест в гостиницах и большое количество отдыхающих на пляжах свидетельствуют о том, что этот сезон побил все предыдущие рекорды. По словам представителей гостиничного бизнеса, такой наплыв туристов не наблюдался даже в те времена, когда полуостров был доступен для авиаперелетов", - сказал Пестерников.

Он отметил, что такой турпоток положительно сказывается на развитии местного бизнеса. А впереди у региона еще бархатный сезон, в который также ожидается большое количество гостей.

"Надеюсь, в следующем году поток туристов еще вырастет. Ведь многие люди откладывали поездки на полуостров из-за опасений за безопасность. Но те, кто уже побывал у нас, смогут рассказать о своем опыте - они убедились, что полуостров хорошо защищен. Их рассказы помогут развеять страхи и привлечь больше гостей", - уточнил бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что при этом предпринимателям Севастополя нельзя забывать о развитии сервиса, нужно повышать уровень услуг. "Это крайне важно для того, чтобы гости уезжали домой с положительными эмоциями и желанием вернуться. Бизнесу нужно стремиться к тому, чтобы туристы захотели порекомендовать наш регион своим знакомым и друзьям, тем самым способствуя дальнейшему развитию туристической привлекательности Севастополя", - уверен Пестерников.

Правительство Севастополя, в свою очередь, до сих пор не назвало количество туристов и экскурсантов (тех, кто посещал город одним днем, без ночевки), побывавших в регионе за прошедшее лето. Однако губернатор Михаил Развожаев в начале сентября, говоря о турпотоке, отмечал, что в Севастополе побывали "где-то в три раза больше гостей по сравнению с 2024 годом".