На ней представлены рассказы и истории о подвигах приморцев, сообщили в региональном правительстве

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Интерактивная экспозиция в честь воинов, которые отдали жизнь за Родину в ходе СВО, открылась в стенах приморского филиала национального центра "Россия" во Владивостоке. Там представлены рассказы и истории о подвигах приморцев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Экспозиция посвящена людям, чьи имена навсегда вписаны в историю страны. Это дважды Герой России генерал-майор Михаил Гудков, боевой офицер и командир 155-й отдельной бригады морской пехоты, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России, прошедший с подчиненными самые ожесточенные сражения. Герой России Сергей Ефремов, вице-губернатор Приморья и командир добровольческого отряда "Тигр", павший в бою в 2025 году", - сообщили в пресс-службе.

Лица, биографии и истории подвигов героев представлены на интерактивных экранах. Попасть в центр может каждый желающий. Для этого нужно авторизоваться на сайте национального центра "Россия" в Приморском крае и выбрать дату и время. Присоединиться без предварительной регистрации можно при наличии свободных мест в группе.