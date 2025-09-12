Работы по демонтажу конструкций в разрушенном подъезде еще не завершили

САРАТОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 670 человек обратились в штаб помощи пострадавшим в связи со взрывом, произошедшим в 10-этажном доме на улице Блинова в Саратове. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко.

25 июля в доме № 2 на улице Блинова в результате взрыва газа погибли семь человек, в том числе ребенок. По информации медицинских служб, медпомощь понадобилась 18 пострадавшим. В прокуратуре региона отмечали, что работы по ликвидации последствий ЧП ведутся медленно, была начата проверка.

"Организован штаб помощи пострадавшим при обрушении дома на Блинова, также организована горячая линия. На данный момент в штаб из различных источников обратились 678 человек, 392 из них по телефону горячей линии", - сообщил Сиденко в ответе на запрос.

По его словам, работы по демонтажу конструкций в разрушенном подъезде №5 еще не завершены. Ориентировочно их планируется закончить 1 октября. Строительно-восстановительные работы проведут после демонтажа и дополнительного обследования основных строительных конструкций, пояснил замглавы администрации.

Выплаты пострадавшим

По информации Сиденко, продолжается работа с предоставлением выплат пострадавшим. Власти приняли более 200 заявлений на оказание единовременной материальной помощи. Комиссия отказала по 20 заявлениям, еще 9 оказались задвоенными. Остальные передали на выплату.

На матпомощь в связи с утратой или повреждением транспорта приняли 28 заявлений, передано на выплату 25 заявлений. Два заявления от родственников погибших владельцев отправят на выплату после вступления в наследство. Еще по одному заявлению власти ждут необходимое заключение, поскольку владельцем является иностранный гражданин.

По словам замглавы администрации, на выплаты в связи с повреждением жилых помещений подали заявления 60 человек, в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости - 90. От членов семей погибших приняли семь заявлений, которые направили на выплаты. Также от пострадавших поступили заявки на выплаты на первоначальное обзаведение хозяйством и поддержку отдельных категорий граждан.