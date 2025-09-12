По словам парламентария, в России и так достаточно льгот и праздничных дней, которые влияют на сферу труда

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Работодатели могут по своему усмотрению поощрять сотрудников за вакцинацию от гриппа и других болезней, законодательно принуждать к этому в России не будут. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Я думаю, что эта вероятность практически равна нулю, - сказал Леонов, отвечая на вопрос, планируется ли введение обязательного предоставления льгот работникам, сделавшим прививку. - Это функция работодателя, право работодателя - давать соответствующие преференции или не давать. Полностью законодательно достаточно сложно это отрегулировать, потому что мы уже вмешиваемся в технологический процесс".

По его словам, в России и так достаточно льгот и праздничных дней, которые влияют на сферу труда. Кроме того, есть предприятия с суточным циклом дежурств и так далее. "Поэтому - только позиция работодателя должна быть учтена, и ему решать, каким образом людей стимулировать вести здоровый образ жизни и заниматься вакцинацией", - подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем он поддержал тех работодателей, которые понимают важность создания подобных стимулов. "Вакцинация работников, безусловно, выгодна для работодателя. Потому что если работник будет вакцинирован, то высока вероятность, что он не заболеет простудным заболеванием, тем же гриппом, и, соответственно, не будет брать больничный. А чем меньше люди находятся на больничном, тем выше производительность труда и эффективность работы", - объяснил он.

Леонов также отметил, что работодатели могут поддерживать и другие меры по укреплению здоровья. "Это может быть и профилактика курения, и закаливание, и спортивные тренировки. Каждый работодатель может предложить различные формы [поддержки] сохранения здоровья, чтобы его сотрудники не болели, а фирма или компания, которую он представляет, процветала", - заключил глава думского комитета.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о начале в России эпидсезона по гриппу и респираторным инфекциям.