РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Ростовская АЭС работает в штатном режиме, сообщили в Telegram-канале станции на фоне информации об отражении атаки БПЛА в Волгодонске.

"Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Все четыре энергоблока в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки", - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал в своем Telegram-канале, что в Волгодонске, близ которого расположена станция, отразили атаку БПЛА. Также беспилотники уничтожили в Багаевском и Каменском районах Ростовской области.