Это сделают до конца недели

БЕЛГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка 2,6 тыс. детей из Белгородской области отправят до конца недели в санатории, дома отдыха и детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"На этой неделе уже мы вывезли 1,2 тыс. наших детей в санатории, дома отдыха и детские оздоровительные лагеря. До конца недели еще 1,4 тыс. детей в первую очередь из Белгорода и Белгородского района будут отправлены", - написал он.

По словам губернатора, всего решение президента РФ Владимира Путина дало возможность в течение этого года отправить в безопасные места более 16 тыс. детей из Белгородской области. "Это главное для родителей, главное для всех нас. Мы постараемся справиться с этой ситуацией, и уверен, что справимся", - добавил губернатор.

Ранее он сообщал, что обстановка продолжает оставаться непростой. Школы в Белгороде и Белгородском районе в пятницу работают в дистанционном формате. "Если, как и вчера, у родителей нет возможности оставить дома, учителя обязательно примут детей в школу и будут работать в привычном формате. В детских садах - если у родителей такая возможность есть, лучше оставить ребенка дома. Если такой возможности нет, заведующие и воспитатели детей обязательно примут", - сказал Гладков.