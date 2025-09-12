Расписание на стадии формирования, сообщили в пресс-службе авиакомпании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" приступили к формированию расписания рейсов в аэропорт Краснодара и из него. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует запуск рейсов из Краснодара и в Краснодар. Расписание на стадии формирования", - рассказали в пресс-службе.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Авиационная гавань не обслуживала воздушные суда с конца февраля 2022 года в целях обеспечения безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт Краснодара поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.