Также была организована помощь для животных в приютах - жители столицы передали корма, уходовые средства и другие зоотовары

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Жители столицы собрали свыше 4,75 млн единиц гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, а также жителей Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"15 штабов ежедневно принимают продукты питания, средства личной гигиены, сезонную одежду, детские товары, мелкую бытовую технику и другие предметы первой необходимости. Здесь помогает самый большой волонтерский корпус. К нему уже присоединились больше 17,5 тыс. человек", - отметил он в своем Telegram-канале.

Дополнительно в рамках городского проекта "Лето в Москве" на фестивальных площадках были открыты "Домики добра". Через них собрано свыше 16 тыс. подарков, значительная часть из которых предназначена детям: сладости, игрушки, книги, настольные игры и товары для учебы. Для участников СВО москвичи передавали в первую очередь средства личной гигиены и предметы первой необходимости.

Помимо этого, была организована помощь и для животных в приютах - жители столицы передали корма, уходовые средства и другие зоотовары. В целом из Москвы в Донбасс и Новороссию, а также на приграничные территории уже было направлено 189 гуманитарных грузов.

В настоящий момент в городе проходит акция "Соберем ребенка в школу", напомнил мэр. До 30 сентября в штабы "Москва помогает" и центры "Доброе место" можно принести канцелярские товары, школьную форму, одежду и обувь для детей из новых регионов России.