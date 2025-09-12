Ясенелистный клен негативно влияет на экосистему Москвы

Дерево является самым опасным видом-вселенцем

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Клен ясенелистный в Москве, являясь инвазивным видом, вытесняет местные виды растений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм заявил ТАСС, что захвативший в Москве огромные площади чужеродный американский клен ясенелистный необходимо вырубить, а вместо него посадить разнообразные деревья средней полосы. Он подчеркнул, что дерево является самым опасным видом-вселенцем.

"Клен ясенелистный - инвазивный вид. Он негативно влияет на московскую экосистему. Высокая всхожесть его семян позволяет клену занимать все больше пространства, вытесняя местные виды растительности", - сказал собеседник агентства.

При этом в департаменте подчеркнули, что у этого вида хрупкая древесина и поверхностная корневая система. При сильных порывах ветра и непогоде он теряет устойчивость. "По данным департамента природопользования, 70% упавших деревьев в 2024 году составил именно клен ясенелистный", - рассказали в пресс-службе.