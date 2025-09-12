В качестве причин поездок генсек кабмина назвал гуманитарные цели, такие как поминальные службы, бизнес, научные исследования, образование и художественную деятельность

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии, ранее рекомендовавшее своим гражданам не посещать Россию независимо от цели поездки, теперь допустило посещение РФ по "вынужденным обстоятельствам", среди которых учеба, бизнес, научные исследования или художественная деятельность. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"В отличие от неопределенной ситуации, которая была на момент введения рекомендаций [воздерживаться от поездок в Россию], ситуация в РФ, за исключением некоторых районов, в целом стабильная", - сказал Хаяси. В этой связи было решено не препятствовать поездкам в Россию по "вынужденным обстоятельствам" при условии соблюдения мер безопасности и поддержания связи с японским посольством или консульствами.

В качестве причин поездок по таким "вынужденным обстоятельствам" генсек кабмина назвал гуманитарные цели, такие как поминальные службы, бизнес, учеба за рубежом, научные исследования, образование и художественная деятельность.

В Японии действует четырехуровневая система предупреждения о возможной опасности поездок в другие страны. В отношении основной территории России действует третий уровень. Это предполагало требование воздержаться от поездок независимо от цели, а в отношении Крыма, новых российских регионов и граничащих с ними, а также с Украиной районов - четвертый уровень опасности, призывающий японских граждан в случае нахождения там эвакуироваться. Четвертый уровень действует также в отношении Украины и граничащих с ней районов Белоруссии.

Третий уровень предупреждения по-прежнему остается в силе в целом, однако поездки по "вынужденным обстоятельствам" теперь допускаются.