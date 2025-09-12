Положительную оценку работы правительства дали 58% участников опроса

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 5 по 7 сентября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (82% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 58% участников опроса (плюс 3 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных (плюс 1 п.п.).