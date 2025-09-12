Министр здравоохранения России также сообщил, что студенты из Вьетнама обучаются во многих медицинских вузах и российская сторона "очень рада этому"

ХАНОЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прибывший с рабочим визитом в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ), в ходе переговоров с министром здравоохранения СРВ Дао Хонг Лан обсудил сотрудничество двух стран в фармацевтической сфере и подготовке профильных кадров.

Открывая встречу, Мурашко поблагодарил вьетнамскую коллегу за приглашение и возможность обсудить актуальные для обеих сторон темы взаимодействия в области здравоохранения. "Я хотел бы вас поблагодарить за то, что сегодня российские препараты по лечению онкологических и наследственных заболеваний заходят на рынок Вьетнама. Это позволит вьетнамской стороне сэкономить средства и получить препараты самого высокого качества", - подчеркнул глава Минздрава РФ.

Он также сообщил, что студенты из Вьетнама обучаются во многих медицинских вузах РФ и российская сторона "очень рада этому". "У нас есть возможности готовить специалистов для Вьетнама по широкому набору медицинских специальностей", - отметил Мурашко.

Дао Хонг Лан в ответном слове обозначила интерес Вьетнама к расширению взаимодействия с РФ в области подготовки медицинских кадров. "Ежегодно правительство России предоставляет одну тысячу квот для обучения студентов из Вьетнама РФ. Из них лишь 30 квот охватывают медицинские специальности, и мы бы хотели увеличить их число", - сказала руководитель Минздрава СРВ.

В ходе переговоров министры, помимо поставок российской медицинской продукции и обучения граждан Вьетнама в российских медицинских вузах также обсудили вопросы лечения граждан России и Вьетнама в клиниках обеих стран и совместные исследования в сфере медицинской науки.

Визит главы Минздрава РФ во Вьетнам проходит с 12 по 14 сентября. В состав российской делегации, сопровождающей министра, вошли руководители ряда национальных медицинских исследовательских центров, руководители фармацевтических и медицинских компаний, представители Минпромторга России.