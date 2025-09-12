Из них три отменили

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Количество авиарейсов, задержанных на прилет и отмененных в Калининградском международном аэропорту Храброво, выросло до 16, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"По оперативным данным на 8:15 (9:15 мск) на прилет задерживаются 13 авиарейсов, еще три рейса из Москвы (Шереметьево) отменены. В числе задерживающихся с прилетом в Храброво лайнеры с пассажирами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска", - рассказала представитель пресс-службы.

Соответствующее число рейсов на этот час задерживаются на вылет из Калининграда, плюс несколько самолетов из утренних рейсов находятся в Храброво в ожидании изменения ситуации, пояснила собеседница.

На сайте аэропорта Храброво размещена информация, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области внесли изменения и в расписание движения в аэропорту Храброво. Включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов, отмечается в сообщении.

Дирекция Храброво просит пассажиров это учитывать при планировании поездки в аэропорт, уточнять статус рейса на сайте или в кол-центре по телефону +7 (4012) 550-550.