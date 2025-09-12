В ГД предложили разрешить Росрыболовству штрафовать за вылов краснокнижных рыб

Необходимость законопроекта обосновывают недостаточной численностью сотрудников Росприроднадзора по контролю в области сохранения водных биоресурсов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Законопроект о наделении сотрудников Росрыболовства полномочиями по рассмотрению административных дел о вылове рыб, занесенных в Красную книгу РФ, внесен в Госдуму сенаторами Андреем Яцкиным, Александром Двойных и Игорем Зубаревым. Документ доступен в электронной базе данных ГД.

Изменения предлагается внести в часть 1 статьи 23.27 КоАП, которая говорит о полномочиях Росрыболовства.

Документ наделяет должностных лиц Росрыболовства "полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.35 КоАП (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу), совершенных вне особо охраняемых природных территорий федерального значения в отношении водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ", - говорится в законопроекте.

В настоящее время государственный контроль в области сохранения водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, вне особо охраняемых природных территорий федерального значения уполномочены осуществлять только должностные лица Росприроднадзора, отмечают авторы законопроекта.

При этом они обосновывают необходимость законопроекта тем, что в связи с недостаточной численностью должностных лиц Росприроднадзора и их широким функционалом планирование и реализация мероприятий по контролю в области сохранения водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, непосредственно на водоемах не представляется возможным. В связи с этим указанными функциями предполагается наделить сотрудников Росрыболовства.