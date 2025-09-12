Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме

Специалисты следят за весом кота, и, в зависимости от периода, уменьшают или увеличивают размер порций

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Манул Тимофей, живущий в Московском зоопарке, приступил к активной зажировке и весит уже 5 кг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В это время палласов кот часто и подолгу гуляет на улице. Он ищет еду, спрятанную зоологами по территории уличного вольера, а в период отдыха наблюдает за посетителями со своей любимой полочки. В начале лета символ Московского зоопарка пребывал в своем минимальном за год весе - 3,7 кг. Как рассказали в зоопарке, к началу осени зоологи начали постепенно увеличивать размер порций и сейчас кот весит уже 5 кг", - сказал собеседник агентства.

В департаменте уточнили, что в данный момент у манула двухразовое питание, суточный объем порций составляет порядка 350-400 г. Голодным или разгрузочным пока остается один день, понедельник, когда животное не получает корм. Для сравнения, летом Тимофей получал порядка 150-250 г в сутки. В Московском зоопарке в рацион палласова кота входят крысы и перепелки.

Манул - редкий пушистый представитель семейства кошачьих родом из Центральной Азии. Этот вид занесен в российскую и международную Красные книги. Для всех мест обитания манула характерен резко континентальный климат с очень низкими температурами зимой, до -50° градусов, и незначительным снежным покровом. Среди представителей семейства кошачьих у него самая густая шерсть, что помогает ему стойко переносить морозы, однако остро стоит проблема поиска питания. Поэтому кот делает большие запасы жира с началом похолодания.

В зоопарке все эти процессы зажировки и разжировки поддерживаются искусственно. Зоологи следят за весом манула, и, в зависимости от периода, уменьшают или увеличивают размер порций. Период набора веса к зиме у манула начинается в сентябре и завершается примерно к декабрю, заключили в департаменте культуры.