МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Кампания по вакцинации детей от гриппа стартовала в Московской области в августе, к настоящему времени привито уже свыше 100 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Чтобы успел выработаться иммунитет после вакцинации, важно пройти ее как можно скорее. Это позволит защитить ребенка от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли уже более 100 тыс. детей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Он добавил, что всего в этом году планируется привить более 1,1 млн детей.

В пресс-службе рассказали, что поставить прививку ребенку можно в детской поликлинике, также вакцинация проводится в детских садах и школах. Для этого применяются современные и безопасные вакцины "Ультрикс квадри" и "Совигрипп".