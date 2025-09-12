Их вводили из-за опасности атаки беспилотников

ПСКОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Все ограничения, введенные на территории Псковской области из-за опасности атаки беспилотников, отменены. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Уважаемые жители и гости Псковской области. Все ранее введенные ограничения, связанные с беспилотной опасностью, отменены", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Мах.

Ранее Ведерников сообщал о том, что в связи с беспилотной опасностью в пятницу возможны ограничения в работе аэропорта Пскова, а также перебои мобильной связи. По данным Росавиации, в ночные часы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова.