Модернизованную систему построят для населения г. Лутугино, пгт. Георгиевка и пгт. Успенка

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Магистральный водовод, взамен пришедшего в негодность, будет построен для 20 тыс. жителей Лутугино, Георгиевки и Успенки в Луганской Народной Республике. Строительство начнется в 2027 году, его протяженность составит около 11 км. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минстроя.

"Магистральный водовод будет построен для жителей г. Лутугино, пгт. Георгиевка, пгт. Успенка. Трубопровод диаметром 400 мм построим взамен действующего, который пришел в негодность за время длительной эксплуатации. Его протяженность составит порядка 11 км. Строительство водной магистрали запланировано на 2027 год и позволит более стабильно подавать воду 20 тыс. жителям Лутугинского округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в ЛНР будут реконструированы четыре проблемных объекта водоснабжения и водоотведения. По заявке, сформированной Минстроем ЛНР, правительство России одобрило выделение республике казначейского инфраструктурного кредита. На эти средства запланирована реализация трех проектов для улучшения работы коммунальной инфраструктуры. Один из них модернизация и строительство коммунальной инфраструктуры на территории ЛНР, в рамках которого предусмотрена реконструкция канализационной насосной станции в Луганске, новое строительство системы водоотведения по улице Рудя в Луганске, реконструкция насосной станции в районе Острой Могилы в г. Луганск, строительство магистрального водовода в Лутугинском муниципальном округе. Срок реализации мероприятий - с 2025 по 2027 год.

Модернизация систем позволит улучшить водоотведение для 6,5 тысячи жителей Луганска, а также обеспечить более стабильное водоснабжение почти 15 тысяч луганчан, более 10 столичных объектов здравоохранения и порядка 20 тысяч жителей Лутугинского округа.