Представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис отметил, что пока ситуация стабильна

ВИЛЬНЮС, 12 сентября. /ТАСС/. Решение польских властей закрыть все погранпереходы на границе с Белоруссией приведет к перегрузке КПП на литовско-белорусской границе из-за увеличения транспортного потока. Об этом заявил представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

"Сейчас ситуация в этих пунктах относительно стабильна, но, очевидно, изменится из-за решения Польши. Мы не можем сказать сегодня, насколько сильно, но потоки, безусловно, возрастут", - приводит его слова национальное радио LRT.

В свою очередь президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Эрландас Микенас отметил, что решение Варшавы негативно скажется на компаниях, которые занимаются перевозкой грузов в Белоруссию. "Тем немногим [компаниям], кто занимается перевозками [в Белоруссию], очень тяжело. <...> Скорее всего, все будут стоять и ждать какого-то решения", - подчеркнул он.

На границе Литвы и Белоруссии работают два погранпункта - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.