В комитете замечают, что "СМИ уделяют большое внимание отдельным кандидатам"

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Норвежский нобелевский комитет при награждении премией мира в этом году не будет игнорировать принцип беспристрастности, которому он следует на протяжении долгих лет. Об этом сообщил секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен, комментируя призывы вручить награду президенту США Дональду Трампу.

"Нобелевский комитет действует полностью независимо и не может позволить себе принимать во внимание эти соображения при обсуждении отдельных кандидатов", - сказал он в ответ на вопрос Agence France-Presse, возможно ли вручение премии мира Трампу.

По словам Харпвикена, в комитете замечают, что "СМИ уделяют большое внимание отдельным кандидатам". "Но это никак не влияет на дискуссии, которые ведутся в комитете. Комитет рассматривает каждого номинанта с учетом его заслуг", - добавил он.

По данным агентства, в 2025 году комитету предстоит выбрать лауреата Нобелевской премии мира из 338 человек и организаций. Их заявки были поданы до 31 января этого года. Имя лауреата будет объявлено 10 октября.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщала, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся. До этого норвежские СМИ отмечали, что американский президент звонил по поводу Нобелевской премии министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Представитель Белого дома подтвердил, что Трамп общался со Столтенбергом по телефону, однако не уточнил, чему был посвящен разговор.