Протоиерею предъявлены обвинения по статье о распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала настоятеля одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Сумской области, ему грозит восемь лет тюрьмы.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале спецслужбы, протоиерею предъявлены обвинения по статье о распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Следствие также утверждает, что обнаружило у священника во время обысков пророссийскую литературу.

11 сентября сообщалось, что СБУ с 2022 года открыла 180 дел против священников УПЦ. Большинство обвинений предъявлены по подозрению в сотрудничестве с РФ.

Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины (ГСУЭСС), остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Владимиром Зеленским закон о запрете УПЦ. С 24 мая этого года власти получили право окончательно запретить религиозные организации УПЦ через суд. Уже 29 августа ГСУЭСС подала иск о запрете УПЦ.