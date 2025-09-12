ПСКОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перенес все публикации об атаках БПЛА и о беспилотной опасности в регионе в свой официальный канал в мессенджере Мах. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Актуальная и оперативная информация о беспилотной опасности в Псковской области только на моем официальном канале Мах", - написал Ведерников.

В пятницу Ведерников в своем канале в Мах сообщил, в частности, о введении ограничений на работу псковского аэропорта из-за беспилотной опасности, а также о снятии всех введенных ранее ограничений.