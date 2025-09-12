Лукашенко побывал на церемонии бракосочетания в Минске

Президент Белоруссии осмотрел реконструированный комплекс "Лошицкий"

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения реконструированного комплекса "Лошицкий" в Минске побывал на церемонии бракосочетания и поздравил молодоженов. Об этом сообщило агентство БелТА.

Глава государства осмотрел здание многофункционального комплекса. На входе президента встретил исторический персонаж "Хранитель национальных традиций", который зачитал текст грамоты. Затем хранитель положил грамоту на подставку, после чего Лукашенко скрепил грамоту сургучной печатью.

Лидер республики также посетил зал торжественных мероприятий, где проходила церемония бракосочетания. После того, как молодоженов объявили мужем и женой, президент их поздравил, подарил букет цветов и вручил ключи от арендного жилья.

По данным агентства, молодоженов зовут Дмитрий и Полина. Лукашенко пожелал, чтобы их брак был крепким и долгим, но главное - здоровья им самим и будущим детям. "Надо, чтобы в семье было трое деток", - сказал президент, обращаясь к паре.

Как пишет БелТА, обновленный после реконструкции комплекс - это уникальный для столицы объект. Он включает в себя многофункциональное здание, гостиницу с залом торжеств и кафе. Концепция интерьеров комплекса основана на национальных материальных и духовных ценностях, транслирует его историческое функциональное назначение.

Изначально на этом месте располагался комплекс зданий винокуренного и спиртового завода, который входил в состав Лошицкой усадьбы. Первое упоминание о нем относится к середине XVIII века. С начала XIX века здания винокуренного цеха перестраивались и дополнялись и в 1890-1895 годах приобрели тот архитектурный облик, который сохранился до настоящего времени. После Октябрьской революции функционал здания изменился - здесь разместились школа плодоводства и огородничества, административные и жилые помещения. В 1946 году было восстановлено винное производство, которое работало до 1980 года. Здания вплоть до начала реконструкции находились в стадии консервации. Они включены в Государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии.