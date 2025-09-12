Новая дата будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности

УФА, 12 сентября. /ТАСС/. День многодетной семьи будет учрежден в Башкирии, он будет отмечаться 21 декабря. Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании Госсобрания республики, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Законопроектом предлагается учредить День многодетной семьи. Отмечать его планируется 21 декабря. По сути, традиция чествовать в конце года многодетные семьи в Башкортостане уже сложилась: ежегодно на одной из лучших республиканских площадок собираются победители и призеры всероссийского проекта "Семья года", других семейных конкурсов", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что новая дата будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности.