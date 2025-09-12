Среди них концерн LVMH

РИМ, 12 сентября. /ТАСС/. Джорджо Армани распорядился в течение 18 месяцев продать 15% своей компании люксовым брендам с приоритетом французского концерна LVMH, итальянской EssilorLuxottica или L’Oreal. Как передает газета La Repubblica, это следует из обнародованного завещания модельера, умершего 4 сентября в возрасте 91 года.

По информации газеты, указания даны фонду имени Армани под управлением близких модельера, которому перешла компания модной одежды, аксессуаров, парфюмерии и дизайна. При этом не исключаются и другие компании "соответствующего калибра". В дальнейшем возможна передача долей компании поэтапно до 54,9%, но так, чтобы контрольный пакет сохранялся за фондом Армани. В качестве альтернативы предлагается опция квотирования на бирже.

Правом голоса в фонде, согласно завещанию, обладает Панталео делль Орко, бывший его ближайшим помощником последние годы, а также племянники модельера. Армани оставил два завещания незадолго до смерти - одно от 15 марта, другое - от 5 апреля. Конверты с документами были открыты, как и положено, на следующий день после похорон - 9 сентября.

В оставленных текстах Армани оставил и моральные заветы. Как сообщает агентство ANSA, он завещал управлять компанией, "руководствуясь этическими принципами, корректно и честно", оставаясь верными "современному и элегантному стилю" с "вниманием к инновациям и новому поиску", но неизменно сохраняя высокие стандарты качества. Армани, основавший свой дом 50 лет назад, был единственным акционером одноименной компании (Armani - одна из немногих итальянских марок, которые не были проданы иностранным инвесторам), а также креативным директором и председателем правления. Ранее он отказывался от предложений о продаже, которые, в частности, поступали от LVMH.