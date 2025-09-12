Бойцы расскажут школьникам про свой боевой путь

МАРИУПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции, которые вышли в финал кадрового конкурса "Донбасс. СВОи герои" - регионального аналога "Времени Героев", проведут патриотические уроки в школах Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Участники кадрового конкурса "Донбасс. СВОи Герои" проведут патриотические уроки в школах республики. В сентябре финалисты программы для ветеранов и участников спецоперации будут вести "Разговоры о важном" в общеобразовательных учреждениях ДНР. Они расскажут ребятам про свой боевой путь. Личным примером продемонстрируют, что такое патриотизм и любовь к Родине", - написал Пушилин.

Он добавил, что задача регионального кадрового конкурса "Донбасс. СВОи Герои" - помочь бывшим и действующим военнослужащим освоить управленческие навыки, необходимые для работы в органах исполнительной власти и местного самоуправления, а также в общественных организациях. В настоящее время конкурс перешел в финальную стадию. Из 1 368 кандидатов в финал отобрали 75 человек: 40 приступили к стажировке в августе, 10 - присоединились к ним в сентябре, еще 25 действующих военнослужащих получили право на отложенное обучение и начнут практические занятия после того, как решат боевые задачи. 17 человек зачислены в резерв и бесплатно пройдут одну из программ повышения квалификации, разработанных специалистами РАНХиГС.

"За каждым из финалистов конкурса закреплен опытный наставник - руководитель органа власти или глава муниципалитета. На стажировке участники погружаются в их работу, перенимают опыт принятия управленческих решений. ДНР одной из первых запустила региональный кадровый конкурс для участников СВО - аналог президентского проекта "Время Героев". Для участия в программе "Донбасс. СВОи Герои" поступило 2 тысячи заявок - это один из самых высоких в России показателей по количеству участников", - отметил Пушилин.