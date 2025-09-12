Отменили пять рейсов

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Прилет и вылет 35 рейсов пассажирских лайнеров задерживается в Калининградском международном аэропорту Храброво, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"По оперативным данным, задерживается прилет 19 рейсов, на вылет - 16 рейсов. Всего, получается, 35. Увеличилось число отмененных рейсов с трех до пяти", - рассказала представитель пресс-службы. Задержки касаются, в абсолютном большинстве, направлений Санкт-Петербурга и Москвы, то же и с отменами рейсов, уточнила она.

Изменения в расписании движения в аэропорту Храброво, задержки прилетов и вылетов самолетов связаны с вводимыми ранее временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в целях обеспечения безопасности полетов, пояснила представитель пресс-службы. В настоящее время, как сообщалось со ссылкой на Росавиацию, "воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов".

"Будем "нагонять" расписание. Аэропорт Храброво работает в штатном режиме, но с повышенной нагрузкой. Ожидаем прилетов задержанных лайнеров, будем оперативно выпускать из Калининграда", - прокомментировали в пресс-службе ситуацию. Там также заметили, что "людей в аэропорту, конечно, много, но свободные сидячие места для отдыха в залах ожидания имеются".